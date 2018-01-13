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Двух жителей Владимирской области осудили за изнасилование

Вчера, 17:20

В Вязниковском районе Владимирской области за изнасилование осудили двух местных жителей деревни. Последние больше двух лет назад после употребления большого количества алкоголя поехали к своему товарищу-должнику и изнасиловали его мать.

Данный инцидент произошёл ещё в ноябре 2016 года. Тогда два жителя деревни Вязниковского района во время употребления алкоголя решили забрать у своего знакомого долг. Они попросили своих друзей отвести их к нему домой в соседнее село.

Прибывшие домой к должнику преступники обнаружили, что он там отсутствует. Об этом пьяным осуждённым сообщила мать должника. Женщина также добавила, что долги сына выплачивать не собирается. Такие слова вызвали у мужчин приступы агрессии. Один предложил другому изнасиловать женщину, а тот согласился.

Свою вину осуждённые насильники полностью признают. Правоохранители во время следствия собрали достаточное количество доказательств вины осуждённых. На основании собранных материалов Вязниковский городской суд назначил преступникам наказание в виде лишения свободы, сроком на 6 лет. Отбывать его мужчины будут в колонии строгого режима.


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