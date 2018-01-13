В Перми мужчина нанёс ножевое ранение своему соседу

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ГУ МВД России по Пермскому району сообщило, 13 января в Перми мужчина нанёс ножевое ранение 32-летнему соседу.

На улице Малкова, Дзержинского района, в подъезде многоэтажного дома мужчина получил ножевой удар в живот. Следствию удалось выяснить, что причастным к случившемуся может быть 47-летний сосед пострадавшего. На данный момент мужчина задержан. По данным, полученным в отделе полиции, инцидент случился в районе 22:00, причина и подробности нападения пока неизвестны.

В данный момент полиция ведёт оперативное расследование. Подозреваемый задержан, его обвиняют в нанесении тяжкого вреда здоровью. Пострадавший от ножевого ранения мужчина находится в больнице.