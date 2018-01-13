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В Саратовской области двое парней изнасиловали и пытались сжечь женщину

Сегодня, 14:38

Как проинформировали в ГУ МЧС России по Саратовской области, двое парней возрастом 20 и 22 года изнасиловали и пытались сжечь 52-летнюю женщину. Инцидент зафиксирован в поселке Узморье Энгельсского района на улице Грейдерная №8, представители СУ СК возбудили уголовное дело.

По предварительным данным, на пульт дежурного поступило заявление о возгорании, произошедшем на улице Грейдерной в доме №8. Пожар был потушен за полчаса с помощью девяти человек из личного состава МЧС. Площадь возгорания равна двум метрам.

Когда спасатели зашли в дом, то были шокированы увиденным. 52-летняя гражданка абсолютно обнаженная одной рукой была привязана к батарее, а другой к ручке двери. По словам пострадавшей, двое молодых людей избили ее, изнасиловали и для сокрытия следов преступления подожгли помещение. Женщину госпитализировали, но вскоре по собственному решению покинула больницу. Подозреваемые уже задержаны, открыто уголовное производство.


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