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Гражданин Молдавии напал на петербуржца с канцелярским ножом

Сегодня, 14:12

На Дунайском проспекте в Санкт-Петербурге местный житель пострадал от нападения гражданина Молдавии, вооружившегося канцелярским ножом. В результате ЧП потерпевший получил множественные ранения рук и шеи.

Конфликт между петербуржцем и не имеющим прописки гражданином Молдавии произошел в одном из жилых домов на Дунайском проспекте. Правоохранителям предстоит выяснить, из-за чего иностранец с канцелярским ножом набросился на потерпевшего, нанеся ему колото-резаные ранения на руках и шее. В настоящее время питерские врачи оказали необходимую медпомощь земляку, его жизни ничего не угрожает.

Гражданин Молдавии арестован сотрудниками МВД Санкт-Петербурга. За свой проступок он рискует стать фигурантом уголовного производства, возбужденного по факту покушения на убийство.


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