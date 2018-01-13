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Пьяный житель Крыма поджег супругу и ее дочь

Сегодня, 13:47

МВД Крыма возбудило уголовное производство против местного жителя, который в состоянии алкогольного опьянения поджег свою 47-летнюю супругу и ее дочь. В результате садистского преступления пострадавшая получила ожоги 31% тела.

О безумном поступке своего зятя правоохранителям сообщила 77-летняя пенсионерка. Она рассказала, как пьяный подозреваемый облил свою супругу и ее дочь легковоспламеняющимся химическим веществом, впоследствии совершив поджог. 47-летняя женщина выжила, отделавшись ожогами 31% тела, ее дочь практически не пострадала. В день преступления предполагаемый злоумышленник уже сидел в следственном изоляторе. Как оказалось, ранее он уже привлекался к уголовной ответственности, нанеся повлекший смерть тяжкий вред здоровью потерпевшего.

До судебных разбирательств житель Крыма просидит в СИЗО. Следствие устанавливает подробности конфликта в семействе.


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