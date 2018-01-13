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В Екатеринбурге вооруженные неизвестные в масках ограбили салон сотовой связи

Сегодня, 13:39

В минувшую пятницу, 12 января, в микрорайоне Компрессорный, расположенном в Екатеринбурге, неизвестные люди в масках с оружием ограбили магазин сотовой связи.

 По информации, предоставленной пресс-службой УМВД Екатеринбурга, вызов о преступлении поступил в отделение полиции №6 приблизительно в девять часов вечера. Неизвестные в масках и с оружием в руках напали на магазин мобильных телефонов. Об этом сообщил один из свидетелей, проживающий в доме, в котором находится салон.
На место происшествия незамедлительно выехала группа оперуполномоченных. На данный момент все обстоятельства выясняются, также собираются показания свидетелей и устанавливаются лица, совершившие данное преступление.


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