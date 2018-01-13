Житель Ростова убил ножом приятеля в подъезде и сдался полиции

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В Ростове мужчина зарезал своего приятеля в подъезде на фоне произошедшего конфликта. После того, как все было завершено, 37-летний рецидивист сдался добровольно оперативникам.

По данным СУ СК по Ростовской области, 12 января в Кировском микрорайоне донской столицы было совершено жестокое преступление. 41-летний житель Ростова был убит своим приятелем-рецидивистом в подъезде многоэтажки. В настоящее время главный подозреваемый уже в камере под следствием, возбуждено уголовное дело. Судя по материалам следователей, главный подозреваемый предпочел самостоятельно прийти в полицию с чистосердечным признанием в убийстве, которое он совершил 12 января 2018 года.

Между приятелями предварительно произошел конфликт, после чего 37-летнему инициатору захотелось отомстить. Он взял нож, после чего нанес своему оппоненту много ударов в область шеи и головы, туловища и рук. После этого сам скрылся. Потерпевший был доставлен по скорой в больницу Ростова, но через несколько часов умер от полученных травм. Убийца пошел в полицию и сдался правосудию.