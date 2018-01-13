В Воронеже водителей предупреждают об автоворах

Сегодня, 12:19

В Воронеже местных водителей предупреждают об автоворах, разбивающих стекла транспорта. Последний подобный инцидент произошел на улице Девятого Января у дома №262.

Судя по кадрам, опубликованным на просторах социальных сетей, воронежские автомобильные воры в ходе совершения преступления разбивают стекло у водительского кресла. Как оказалось, случай на улице Девятого Января далеко не единичный. По словам еще одного местного жителя, в этом же районе подобным методом у него украли видеорегистратор. На это сразу отреагировали пользователи, которые оставили свои комментарии возмущенного характера.

Не так давно неравнодушные автолюбители предупреждали своих коллег о гвоздях, подложенных неизвестными под колеса. Этот инцидент также широко обсуждался посредством социальной сети, где юзеры предположили, что это была банальная месть или происки врагов.