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Житель Ульяновска убил знакомого бутылкой и закопал в лесу на Волге

Сегодня, 12:18

21-летний уроженец Ульяновска ограбил и убил своего знакомого с помощью бутылки, после чего спрятал тело, закопав его в лесу на берегу Волги. Дело передано в суд на рассмотрение в ближайшие сроки.

 По предварительной информации, предоставленной пресс-службой МВД Ульяновска, между 21-летним обвиняемым и 22-летним погибшим возникла словесная перепалка, когда они находились около парка "Прибрежный" на берегу Волги. Слово за слово и обвиняемый, схватив осколок лежащей на земле бутылки, нанес несколько ударов оппоненту. Раны оказались смертельными, парень скончался на месте.
Обвиняемый забрал документы, телефон и спрятал тело в лесном массиве, который был расположен неподалеку. При задержании он сознался в содеянном и показал следователям место захоронения знакомого. Дело передано в суд, где его в ближайшее время рассмотрят и вынесут приговор.


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