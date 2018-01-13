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В Новочебоксарске женщина кухонным ножом убила подругу

Сегодня, 12:07

Как проинформировали в СУ СК России по Чувашии, женщина кухонным ножом убила подругу. Инцидент зафиксирован в Новочебоксарске 30 августа 2017 года.

Согласно материалам уголовного дела, 30 августа в Новочебоксарске 43-летняя местная жительница пришла навестить свою 47-летнюю подругу к ней в квартиру. В ходе разговора между гражданками возникла конфликтная ситуация, которая закончилась летально для гостьи. Хозяйка квартиры кухонным ножом нанесла подруге около десяти ударов по разным частям тела.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство, в результате суд признал гражданку виновной и приговорил ее к лишению свободы сроком на 9,5 года. Срок она будет отбывать в колонии строгого режима. Причины конфликта не сообщаются.


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