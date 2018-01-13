В Бурятии мужчина заживо сжег знакомого за сквернословие

Сегодня, 11:17

В Бурятии молодой мужчина заживо сжег своего знакомого за частое сквернословие. Инцидент зафиксирован в ночь на 11 сентября в Хоринском районе.

По предварительным данным, директор местного агрохолдинга заметил двух работников в состоянии алкогольного опьянения, которые катались на рабочем тракторе. За это они оба были уволены, а транспорт отогнали на гурт. Один сотрудник пошел к товарищу на ночевку, а второй 30-летний гражданин попытался продать смартфон, чтобы покинуть поселок. После неудачной попытки реализации телефона он вспомнил, что в тракторе находится спиртное и направился туда.

Там он встретил 57-летнего знакомого, с которым в его домике мужчины распивали алкоголь. Пьяный хозяин помещения в разговоре часто нецензурно выражался, что спровоцировало конфликт. В итоге молодой человек нанес старшему удар ножом в область груди, облил его бензином и поджег, подперев двери.

В результате несчастный сгорел, а подозреваемый в убийстве был оперативно задержан. Злоумышленник уже неоднократно привлекался к ответственности, включая статью «убийство».