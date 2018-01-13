В Новгородской области на дороге нашли труп новорожденного

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На автомагистрали в Новгородской области нашли труп новорожденного ребенка. Следователи СК возбудили уголовное дело по факту убийства.

В Люботинском районе сотрудники коммунальной дорожной службы обнаружили ранним утром 12 января посреди дороги труп новорожденного ребенка. О такой шокирующей находке были поставлены в известность органы полиции. На место находки сразу выехала следственно-оперативная группа полицейских, началось расследование. В настоящее время труп ребенка отправлен на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения обстоятельств смерти ребенка.

Следователи СК предполагают, что мать выбросила младенца сразу после рождения в сугроб, где тот скончался от переохлаждения. Ведется расследование, возбуждено уголовное дело. Параллельно сотрудники уголовного розыска ищут мать убитого ребенка. Также правоохранители обратились с этой просьбой и к общественности. Если кто-то знает о местопребывании женщины, которая могла бы пойти на такой жестокий поступок, просьба сообщить в ближайшее отделение полиции.