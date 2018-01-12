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В Ростове на местного психиатра напали в подъезде и жестоко избили

Вчера, 23:49

В Ростове неизвестные хулиганы зверски избили известного психиатра. Атака была произведена в подъезде, когда врач шел на работу, злоумышленники наносили удары монтировками.

Согласно сообщению представителей СК по Ростовской области, группа неизвестных хулиганов совершила нападение на местного психиатра. Мужчина работал на должности заведующего ПН диспансером, а также вел прием пациентов в стационаре. Потерпевший Григорий Остапенко самостоятельно сообщил в полицию о нападении и избиении. Психиатр из Ростова остался жив, но теперь около двух месяцев должен будет провести в больнице в качестве пациента.

От тяжелых монтировок мужчина получил ряд травм, требующих дальнейшего наблюдения и лечения. Оперативники провели опрос соседей по лестничной площадке в доме, где случилось нападение. Люди рассказали, что перед этим днем видели нескольких парней, которые крутились возле лестницы, потом в коридоре резко пропал свет.


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