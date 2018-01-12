Уроженка Воронежа найдена мертвой в собственной студии йоги в Голландии

Вчера, 20:40

Уроженка Воронежа обнаружена мёртвой в собственной студии, где она преподавала йогу. Девушка проживала и работала в городе Гаага (Голландия). На данный момент ее знакомыми разыскиваются родственники для организации и проведения похорон.

Данное сообщение появилось в минувшую пятницу на страничке некой Анны Киреевой в Facebook. По сообщениям из социальной сети еще одного знакомого погибшей по имени Рене Верлан, 3 января ему позвонили с сообщением о пропаже девушки. Позже она была найдена мертвой в своей студии Studio by the Sea.

Как выяснилось, Юлия и Рене планировали встречу, на которой должны были обсудить йогу и танцы на текущей неделе. Также существует версия, что девушка убита по причине "насилия в семье".

Анна Киреева обратилась с просьбой ко всем, кто знает Юлию и ее окружение, сообщить ее родным и друзьям о смерти девушки. Официальных комментариев от властей не поступало.