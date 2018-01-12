VistaNews.ru


В Новочебоксарске водитель фуры и охранник устроили стрельбу на улице

Вчера, 20:17

В Новочебоксарске (Чувашия) охранник устроил стрельбу на улице в водителя фуры. В инциденте никто не пострадал, открыто два уголовных производства.

По предварительным данным, водитель грузового транспорта перегородил выезд на территорию предприятия, чем был недоволен охранник. Последний потребовал у него убрать машину, на что получил от водителя ответ в виде нецензурной брани. В результате работник компании достал пневматическое оружие и выстрелил в сторону оппонента, попав в лобовое стекло большегруза.

После инцидента стрелявший гражданин побрился наголо, надеясь, что в новом образе его будет трудно узнать. Сотрудники правоохранительных органов открыли два уголовных производства по факту нарушения статьи «хулиганство» и «угроза убийства» и задержали фигуранта. Отмечается, что в происшествии никто не пострадал.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.