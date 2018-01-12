В Москве мужчина снял на видео интим со школьницей в туалете фастфуда

Вчера, 20:08

В Москве правоохранители задержали 20-летнего мужчину, который не только вступил в интимную связь с 14-летней школьницей, но снял все на видео и выложил в Сеть. Сексуальная связь происходила в туалете фастфуда.

Пока неизвестно, какие объяснения любитель девочек дает в полиции, зато сама школьница разоткровенничалась. По ее словам, в тот день она поссорилась со своим парнем и ей было очень грустно. Тут на помощь и пришел старший товарищ, который посоветовал школьнице не переживать и расслабиться. Затем мужчина купил водки, которую они и распили в подъезде. Девушка вняла совету нового друга и «расслабилась». В туалете фастфуда.

В результате, мужчина не только вступил в противозаконную сексуальную связь с несовершеннолетней, но и «запротоколировал» свои действия при помощи телефона. Затем молодой человек выложил видео в Сеть, хвастаясь своими «подвигами» друзьям. Правоохранителям не составило труда найти злоумышленника и задержать его. Теперь сластолюбцу грозит лишение свободы по очень нехорошей статье.