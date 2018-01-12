В Кировской области муж убил жену и ушел праздновать "избавление"

Вчера, 19:28

Накануне Нового Года случилось жестокое убийство в Кировской области. Не вытерпев жалоб жены на побои, муж добил ее ударами ножа, после чего отправился отмечать это дело - "избавление от жены".

Как выяснилось, в канун Нового Года женщина суетилась по дому, готовя угощения на новогодний стол. Между делом, она высказывала свою обиду за то, что в минувшем году ее муж неоднократно поднимал на нее руку, даже несмотря на то, что она является единственным кормильцем в семье. Сам мужчина не работает и пенсию не получает.

По всей видимости, уже подвыпивший мужчина не желал слушать лекции о семейной морали и ударил женщину ножом. После того, как она закричала и начала на него ругаться, он снова и снова наносил удары, пока жена не оказалась мертва. Вызвать скорую помощь он не посчитал нужным, а отправился гулять и выпивать. Вместе с ним должен был пойти их сосед, который кстати и зашел за обвиняемым, но обнаружил мертвую соседку.

При задержании полицейскими мужчина не оказывал сопротивления и даже ни капельки не раскаивался за содеяное.