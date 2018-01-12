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В Воронеже подросток поджигал авто премиум-класса

Вчера, 18:57

Воронежские правоохранители завершили расследование ряда преступлений по поджогу нескольких автомобилей премиум-класса. Полицейские выяснили, что за всеми правонарушениями стоял 17-летний юноша.

Полицейские Левобережного района Воронежа выяснили, летом прошедшего года обвиняемый парень кинул на крышу Audi-Q3 бутылку с горящей смесью. Но разгореться веществу не удалось, поэтому совершить полноценный поджог у юноши так и не получилось. Если бы иномарка всё-таки сгорела, ущерб, которой получил автовладелец, составил бы 1,8 миллиона рублей.

В тот же день ещё в 2017 году молодой парень при помощи точно такой же бутылки поджёг автомобиль марки Mitsubishi. Владелец машины вовремя среагировал на пожар. Он почувствовал запах гари и справился с огнём самостоятельно. Ущерб, который получил хозяин иномарки равняется 20 тысячам рублей.

Спустя некоторое время к правоохранителям обратился владелец Suzuki. Он заявил, что его машина также горела. Он увидел это из окна своей квартиры. Мужчина выбежал на улицу и потушил автомобиль. Огонь сильно повредил машину, сумма общего ущерба составила 100 тысяч рублей.

Во время поисковых мероприятий правоохранители задержали 17-летнего злоумышленника. Уточняется, что молодой парень ранее уже был судим.


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