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В Кахетии неизвестный похитил девушку для свадьбы

Вчера, 18:29

В Кахетии уже 13 дней ведутся поиски пропавшей 20-летней девушки, жительницы посёлка Напареули. Родные уверены, что ее похитили для свадьбы.

Местные СМИ сообщают: 30 декабря, как утверждают близкие, Тамара Хуцишвили была похищена неизвестным мужчиной. По словам тёти пропавшей Теоны Кумалашвили, Тамара не могла уехать без ведома родных, её похитили обманом, но похитителя они не знают. Добровольно сельчанка никогда бы так не поступила и сообщила бы своей маме о намереньях выйти замуж, с которой, по словам родственницы, была в доверительных отношениях. Предположение, что девушку украли для свадьбы, связано с давней традицией – День похищений: 12 января женихи воруют свою невесту.

В связи с произошедшим МВД Грузии ведёт расследование. Подробности о пропаже молодой девушки по-прежнему неизвестны.


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