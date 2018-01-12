В Ростове водителя Infinity избили и засунули в багажник его же машины

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В Ростове-на-Дону преступники побили водителя дорогого японского автомобиля Infinity. После этого они решили закрыть потерпевшего автовладельца в багажнике его же машины. О данном происшествии стало известно из сообщений от источников в ростовских правоохранительных органах.

По словам местных полицейских, данный инцидент случился в Октябрьском районе Ростова-на-Дону, пересечении улицы Мечникова и Доломановского переулка. Там около 20:00 вчера, 11 января, трое преступников напали на автолюбителя, который находился за рулём японской иномарки Infinity. Они избили мужчину, а затем засунули его в багажник собственного автомобиля.

Также уточняется, что злоумышленники с места происшествия скрылись на иномарке вместе с потерпевшим в багажнике. В настоящее время Infinity и его владельца разыскивают правоохранители Ростовской области.