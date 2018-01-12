В Узбекистане проститутка зарезала 16-летнего клиента-школьника

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16-летний ученик 9 класса в Узбекистане пришел домой к проститутке, желая удовлетворить свои сексуальные фантазии. Однако что-то пошло не так, и школьник получил смертельный удар ножом в сердце.

Скандальное преступление произошло 2 января в Сурхандарьинской области Узбекистана. К 27-летней проститутке пришли 3 школьника. Не сумев определиться, кто первый достоин уединения с путаной, подростки начали ссориться. В ходе словесной перепалки 16-летний девятиклассник обозвал проститутку, моментально получив от нее в ответ удар ножом в сердце. От смертельного ранения потерпевший скончался мгновенно, прибывшим на место ЧП врачам оставалось лишь констатировать его смерть.

Правоохранители поместили путану под стражу на момент следственных мероприятий. Отмечается, ранее 27-летняя гражданка Узбекистана платила штраф за содержание публичного дома. За совершенное уголовное преступление ей грозит от 10 до 15 лет колонии.