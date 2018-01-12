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В Екатеринбурге задержали маньяка с видеокамерой в женском туалете

Сегодня, 13:22

В Екатеринбурге полиция задержала мужчину, который установил в женском туалете в здании на улице Мимина-Сибиряка видеокамеру. Уточняется, что там располагается Министерство по управлению госимуществом по Свердловской области и представительство МИД. Устройство записи мужчина разместил в унитазе.

Как сообщают местные издания, видеокамеру нашла одна из женщин. Пострадавшая стала кричать и звать на помощь. В конечном итоге люди вызвали правоохранителей. Прибывшие полицейские вывели из одной из кабинок туалета прилично одетого мужчину. Он заявил, что просто ошибся дверью.

Чиновницы добавляют, что пару месяцев с туалетом происходили странности. Одна из кабинок была всегда закрыта, а на другой был лист с объявлением не смывать, якобы этот процесс автоматизирован.

Пока что неизвестно, как мужчина проходил через охрану в туалет, и как он устанавливал камеру. Пресс-служба местной полиции сообщила, что подозреваемого задержали вчера, 11 января, и доставили в участок для выяснения обстоятельств случившегося.

В Свердловской области это уже не первый подобный случай за последнее время. Ранее был задержан депутат городской думы, который установил в туалете МУПа видеорегистратор.


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