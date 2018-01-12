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Житель Новокузнецка изуродовал топором соседу машину из-за ссоры

Сегодня, 13:14

Сотрудники МВД Кемеровской области арестовали 33-летнего жителя Новокузнецка, повредившего топором автомобиль соседа. Свой поступок подозреваемый пояснил предшествовавшей ему ссоре.

Правоохранителей на улицу Авиаторов в Новокузнецке вызвал хозяин автомобиля марки Toyota. По словам потерпевшего, его сосед из-за ссоры повредил топором дорогостоящее транспортное средство, оставив множество вмятин на кузове. Предполагаемый злоумышленник не стал отрицать инкриминируемые ему обвинения, после чего кемеровские полицейские провели арест.

Установив личность подозреваемого, правоохранители узнали, что ранее он уже был уголовно судим за нанесение побоев. Из-за чего между соседями произошла ссора, не уточняется.


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