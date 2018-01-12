В Ленобласти мужчину избили до смерти в больнице

Сегодня, 12:51

Как проинформировали в СУ СК России по Ленобласти, мужчину избили до смерти в медучреждении. Инцидент произошел в инфекционном отделении Гатчинской больницы, проводится следственная проверка.

По предварительным данным, в декабре месяце 2017 года 38-летний мужчина в результате конфликта нанес пациенту инфекционного отделения ГБУЗ ЛО «Гатчинская КМБ» три удара кулаком по голове. Пострадавшего экстренно доставили в реанимационное отделение, где он скончался от полученных травм.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов Ленобласти открыли уголовное производство, в рамках которого проводятся оперативно-следственные мероприятия. Отмечается, что за подобное правонарушение в качестве наказания следует тюремное заключение сроком на восемь лет. Выясняются причины возникновения конфликта, закончившегося летальным исходом.