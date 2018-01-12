VistaNews.ru


В Новокузнецке пьяный магазинный вор заснул на месте преступления

Сегодня, 12:48

В Новокузнецке пьяный магазинный вор заснул на месте преступления. Из-за того, что обвиняемый употребил много алкоголя, показания он смог дать только на утро после задержания.

 Пресс-служба местных правоохранителей сообщает, что прибывшие на место срабатывания сигнализации сотрудники ЧОП доложили полиции о проникновении в магазин. Правоохранители, которые прибыли на место происшествия, нашли в подсобном помещении магазина пьяного спящего мужчину. Дать показания он смог только утром, так как обвиняемый был пьян.

Выяснилось, что преступником оказался 31-летний местный житель, которого уже неоднократно привлекали к уголовной ответственности. Мужчина старался купить сигареты, но в киоске их ему не продали, потому что он был сильно пьян и не мог объяснить, что же ему нужно. Тогда обвиняемый дошёл до магазина, решил выбить дверь и проникнуть внутрь.

Затем мужчина взял с витрины сигареты и шоколадку. После этого он присел и закурил прямо в торговом зале. Далее приехал экипаж ЧОП, злоумышленник спрятался в «подсобке», где нашёл алкоголь. Выпив его, мужчина заснул, а проснулся уже в полиции.

Правоохранители возбудили в отношении задержанного уголовное дело по статье «Кража». Ему грозит до 5 лет тюрьмы.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.