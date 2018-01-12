Житель Иванова перерезал собутыльнику горло осколком унитаза

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Житель Иванова перерезал горло своему гостю-собутыльнику осколком, отколовшимся от унитаза.

В жилом многоквартирном доме по ул. Пролетарской в г. Иваново, вследствие совместного распития алкогольных напитков, 36-летний ивановец порезал горло своему гостю осколком унитаза. 46-летний пострадавший сообщил, что между ним и хозяином квартиры произошла ссора, в результате которой хулиган толкнул его. Он упал, не удержав равновесия, и разбил унитаз. Мужчина схватил осколок сантехнического изделия и порезал шею своего недавнего товарища.

Ивановские медики оказали потерпевшему первую медпомощь, его жизни и здоровью ничего не угрожает. Полицейские решают вопрос о возможном наказании виновника произошедшего инцидента.