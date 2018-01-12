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В Петербурге наркоманы насмерть забили мужчину молотком

Сегодня, 12:15

Правоохранители Санкт-Петербурга ведут расследование убийства 27-летнего мужчины, которого на его съемной квартире наркоманы забили молотком. В настоящее время задержаны пятеро подозреваемых в преступлении. В их числе одна женщина.

Как сообщают в коммуникационном подразделении полиции, преступление произошло в минувший четверг вечером в коммунальной квартире на Колпинском шоссе. По рассказу выжившего свидетеля, они с другом находились в его съемной комнате, когда к ним пришли пять человек, которых в районе знали, как лиц, постоянно употребляющих наркотики. Визитеры стали требовать у друга отдачи какого-то долга, а затем набросились на приятелей.

Силы были неравны, поэтому свидетель, чтобы остаться в живых, сбежал, но во дворе потерял сознание и был доставлен в больницу. Придя в себя, он позвонил в полицию и сообщил о произошедшем. Правоохранители обнаружили по адресу труп мужчины с многочисленными травмами. Рядом валялся окровавленный молоток. Подозреваемых в преступлении задержали по «горячим следам».


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