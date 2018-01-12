В Подмосковье мужчина перерезал горло жене, приревновав ее к крестнику

Сегодня, 12:13

В Подмосковье мужчина перерезал горло своей жене, приревновав ее к крестнику. Инцидент произошел в Солнечногорском районе, открыто уголовное дело.

По предварительным данным, мужчина в приступе ревности нанес жене около 50 ранений ножом, а после перерезал ей горло. Он оставил труп с 7-летним ребенком и ушел из дома. Когда он вернулся, то сам вызвал полицию и сознался в содеянном. Малыш два часа был наедине с телом собственной матери, считая, что она порезалась и спит.

Отмечается, что причиной такого поступка стала ревность к крестнику, который накануне пришел из армии и его крестная мать устроила праздник. Тогда супруг вывез женщину в лес, избил ее и угрожал ножом. На почве этого гражданка готовила документы на развод. Об этом инциденте знали правоохранители и заставили злоумышленника принести свои извинения жене.