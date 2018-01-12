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В Петербурге парень пять дней занимался сексом с 15-летней школьницей

Сегодня, 11:51

В Петербурге 21-летний парень пять дней занимался сексом с 15-летней школьницей. Инцидент произошел в Приморском районе города в квартире на улице Новосибирская, открыто уголовное производство.

По предварительным данным, в полицейское отделение обратилась 32-летняя местная жительница, заявившая, что в период с пятого по десятое января 21-летний парень занимался сексом с ее несовершеннолетней дочерью возрастом в 15 лет. Все это происходило в его квартире на улице Новосибирской, где школьница гостила.

По факту инцидента сотрудники правоохранительных органов открыли уголовное производство, а молодой человек был задержан. Сейчас стражи порядка Петербурга устанавливают обстоятельства произошедшего, собирая доказательную базу. Отмечается, сто девушка стоит на учете по делам несовершеннолетних, а парень отпущен под подписку о невыезде.


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