Житель Воткинска снимал на видео изнасилование детей родственников

Сегодня, 10:40

За сексуальное насилие над тремя детьми 24-летний житель Воткинска предстанет перед судом. Правоохранители уже завершили расследование уголовного дела.

Следствие сообщает, что в период с 2012 по 2017 год обвиняемый 24-летний молодой человек навещал своих дальних родственников, которые проживают в Воткинском районе, Ижевске и в Чайковском. Парень оставался у родных на ночёвку, и в это время совершал сексуальное насилие в отношении детей хозяев дома.

Жертвами молодого человека стали три девочки. Им было по 4, 5 и 9 лет. Обвиняемый, как сообщается, снимал всё происходящее на видео, а затем показывал ролики другим потерпевшим детям.

Информацию о насилии правоохранителям рассказали родители одной из девочек, которая рассказала о случившемся своей маме. 24-летнего жителя Воткинска сразу же задержали и заключили под стражу.

За все совершённые преступления молодому парню грозит наказание в виде 20-лет тюремного заключения.