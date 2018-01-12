Лишившаяся рук женщина рассказала, зачем села в машину к мужу-преступнику

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Жительница подмосковного Серпухова Маргарита, которой собственный муж отрубил руки, рассказала журналистам, зачем села к нему в машину в день преступления. Потерпевшая хотела цивилизовано развестись, не подозревая о садистских намерениях супруга.

Маргарита не могла и в страшном сне себе представить, что отец ее детей способен отрубить ей руки. Именно отсутствие переживаний за собственную жизнь позволило потерпевшей в роковой день сесть в машину к мужу-преступнику. Желая цивилизованного развода, жительница Подмосковья не стала убегать от разъяренного супруга, который до последнего вел себя адекватно.

В настоящее время Маргарита готовится к выписке из больницы. Ее частично уцелевшая рука никогда не сможет полностью восстановиться, на место второй отрубленной конечности потерпевшая готовится поставить протез. В завершении разговора с журналистами женщина заявила, что не желает ничего плохого своему супругу.

Трагический инцидент произошел 11 декабря прошлого года. Ревнивый муж вывез свою жену в лес и отрубил ей кисти рук. После преступления злоумышленник отвез Маргариту в больницу, а сам сдался правоохранителям.