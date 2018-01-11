VistaNews.ru


Жители Астрахани назвали самый страшный инцидент прошлого года

Вчера, 22:09

Жители Астрахани указали на самое страшное событие прошлого года. Расследование уголовного производства продолжается по сей день.

4 апреля люди на "Газели" сами спровоцировали ДТП. На место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. После этого обвиняемые убили двоих полицейских. Личности нападавших установили и подали в розыск. А через два дня нарушители стреляли в работников полиции при проверке документов. В результате был убит один из преступников прошлого инцидента. Остальные три убийцы смогли убежать и запрятаться в области промышленного участка. Тем не менее преступников ликвидировали. Именно это событие стало, по мнению горожан, самым страшным за год.

Также жители Астрахани выделяют из числа самых жутких происшествий трагическое убийство в сентябре 2017 года. Душевнобольной мужчина зарезал маленького ребёнка. Мать малышки пыталась помешать и в результате получила травмы. Убийцу ранили при задержании, он скончался в клинике.


Поделиться:

Похожие новости


Оставить комментарий

Введите код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив

Cамое популярное в социальных сетях

Vista News

О VistaNews.ru

На данном портале публикуются новости информационной службы сетевого издания VistaNews (ВистаНьюс).

Cвидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС 77 - 68546. Сетевое издание "VistaNews" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 31 января 2017г.

Ресурс может содержать матриалы 18+

Перепечатка материалов издания возможна только при создании активной гиперрссылки на страницу портала vistanews.ru. Её отсутствие будет рассматриваться как нарушение авторских прав сетевого издания VistaNews.

Дополнительная информация

© Vista News Since 2015. All rights reserved. Все права защищены.