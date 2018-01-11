Жители Астрахани назвали самый страшный инцидент прошлого года

Вчера, 22:09

Жители Астрахани указали на самое страшное событие прошлого года. Расследование уголовного производства продолжается по сей день.

4 апреля люди на "Газели" сами спровоцировали ДТП. На место происшествия прибыли сотрудники дорожно-патрульной службы. После этого обвиняемые убили двоих полицейских. Личности нападавших установили и подали в розыск. А через два дня нарушители стреляли в работников полиции при проверке документов. В результате был убит один из преступников прошлого инцидента. Остальные три убийцы смогли убежать и запрятаться в области промышленного участка. Тем не менее преступников ликвидировали. Именно это событие стало, по мнению горожан, самым страшным за год.

Также жители Астрахани выделяют из числа самых жутких происшествий трагическое убийство в сентябре 2017 года. Душевнобольной мужчина зарезал маленького ребёнка. Мать малышки пыталась помешать и в результате получила травмы. Убийцу ранили при задержании, он скончался в клинике.