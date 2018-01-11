В Тверской области грабитель украл мотоцикл и гараж в комплекте

Вчера, 21:50

В Тверской области грабители украли у местного жителя мотоцикл вместе со всем гаражом. Оперативники успели поймать подозреваемого, и он уже под следствием.

Сотрудники пресс-службы УМВД по Тверской области сообщили общественности о том, что в Удомле произошло оригинальное преступление. У местного жителя оказался украденным гараж, а вместе с ним и мотоцикл, который находился внутри. Сотрудники полиции населенного пункта узнали о таком происшествии от самого владельца. Следователи немедленно возбудили уголовное дело и начали расследование по горячим следам.

Вскорости подозреваемый оказался уже в наручниках. Возможным похитителем стал 26-летний парень, живущий неподалеку от хозяина мотоцикла. Он нигде не работает, поэтому искал метод быстрого обогащения. Сначала парень сорвал навесной замок, но потом, с помощью специально арендованного крана-манипулятора, сорвал с места и саму конструкцию гаража. Все похищенное грабитель сдал в пункт приема металлолома.