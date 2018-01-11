Вчера, 18:16

В Сыктывкаре мужчина отрубил своей сожительнице пальцы рук и ног. Сейчас он находится под стражей, ожидая решения суда.

В сообщении указано, что инцидент произошёл в августе 2017 года. Мужчина со своей любимой употребляли алкогольные напитки на ул. Новой Поселковой. Когда пара изрядно выпила, то между ними произошла ссора. Решить свой конфликт по мирному не получилось, и в ход пошли кулаки. Отмечается, что местом разборок стала пристройка. Мужчина сильно толкнул свою женщину, а потом, в порыве гнева, схватил топор и нанёс ей удары сначала по руке, а потом и по ноге. В результате, пострадавшая лишилась нескольких пальцев на верхней и нижней конечностях. В скором времени подозреваемого арестовали сотрудники правоохранительных органов.

На текущий момент 42-летний мужчина находится под стражей. Уже в ближайшее время состоится суд, в ходе которого будет избрана мера пресечения.