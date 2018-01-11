В Севастополе люди напуганы появлением двух педофилов

Вчера, 18:00

Жители Севастополя напуганы информацией о присутствии в городе двух педофилов. В социальных сетях эта тема стала популярной среди крымчан, население практически в панике.

Известие о двух педофилах, которые якобы появились в Севастополе, шокировало горожан. Говорят, что извращенцев видели в районе кооперативных гаражей, расположенных по улице Острякова. Люди в социальных сетях обмениваются своими переживаниями. Ведь гаражи окружены многоквартирными домами, а там мирные люди, старики, дети.

Практически каждый обитатель этого микрорайона ежедневно пересекает путь мимо злосчастных гаражей, в том числе и дети по дороге из школы. Многие родители, узнав новость о педофилах, стараются не выпускать своих чад из поля зрения, встречая и провожая на занятия. Хотя это может не каждый родитель, ведь они спешат на работу.

Начальник СУ СК Севастополя Ольга Постнова сообщила в своем интервью местным СМИ, что подобного сообщения в дежурную часть отделений полиции города не поступало.