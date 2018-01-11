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В Подмосковье мужчина убил семью из трех человек ради денег

Вчера, 17:47

В Московской области 37-летний житель лишил жизни целую семью с целью кражи денег, полученных от продажи квартиры. Два пенсионера и их взрослый сын получили несколько ножевых ранений, которые оказались смертельными.

Следователи СК Московской области завели уголовное дело по факту убийства троих человек, которые были при жизни родственниками. Трагедия произошла 10 января в Егорьевском районе. В этот же день по указанному адресу была отправлена следственно-оперативная группа сотрудников столичного ГО МВД. Полицейские обнаружили в квартире три трупа.

64-летний мужчина и его супруга находились в одной комнате, недалеко от погибших было обнаружено еще одно тело с явными колото-резаными ранениями. Это был их 42-летний сын, который проживал вместе со своими родителями. Немедленно следователи СК принялись за поиск потенциального убийцы. По версии следствия, им оказался лучший друг погибшего сына. Недавно семья продала квартиру, и он об этом мог знать. В итоге мужчину арестовали, идет следствие.


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