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В Кузбассе мужчина убил признавшуюся ему в любви женщину

Сегодня, 15:42

В Кемеровской области в ходе распития алкогольных напитков 40-летняя женщина призналась мужчине в любви. В ответ злоумышленник убил потерпевшую, отправившись в колонию на 6,5 лет.

Убийство произошло в Осинниках (Кемеровская область) в январе прошлого года. 40-летняя женщина распивала спиртные напитки с коллегой по работе. В определенный момент потерпевшая начала жаловаться на злоумышленника, который якобы флиртует с начальницей. Между сторонами разгорелся конфликт, в ходе которого погибшая призналась преступнику в любви, а он убил ее.

Следком Кузбасса возбудил против правонарушителя уголовное дело. В процессе судебных разбирательств мужчина всячески оказывал содействие прокуратуре и СК. Как итог, убийце удалось отделаться тюремным сроком на 6,5 лет.


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