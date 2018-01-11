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В Ханты-Мансийске расчленили и выбросили на помойку лидера казаков

Сегодня, 15:41

Жуткое убийство произошло в Ханты-Мансийске в декабре прошлого года. На территории Центра искусств для одаренных детей Севера найдено расчлененное и разложеное по пакетам тело лидера казачьего штаба, ветерана чеченских боевых действий Александра Лаврова.

 По словам жены погибшего Ирины Пушистовой, Александр не появился дома 17 декабря. После мероприятия по принятию членов в казачий штаб Лавров хотел закончить бумажную работу в своем кабинете в Центе искусств.
25 декабря в разных пакетах, которые находились возле мусорных контейнеров Центра, были найдены части тела Александра Лаврова.
В убийстве подозревается охранник, который проживал в учебном заведении, а в день пропажи убитого также внезапно исчез. Известно, что он ранее был судим, а в его комнате обнаружили топор и лужи крови.
По факту преступления заведено уголовное дело. Подозреваемый сейчас находится в розыске.


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