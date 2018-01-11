В Калининграде полиция штурмовала особняк с коноплей

Сегодня, 15:37

Особняк с коноплей штурмовала полиция Калининграда. В доме была целая комната, оборудованная для выращивания наркотического растения.

В одном из частных домов Калининграда, согласно оперативным данным правоохранительных органов, хозяева выращивали коноплю. Пресс-секретарь городской полиции сообщил, что дом находится в микрорайоне А.Космодемьянского, хозяином его является 34-летний мужчина.

В начале 2018 года его арестовали за продажу 11 граммов марихуаны и провели обыск в его жилище. Известно, что обыск проводился при содействии бойцов отряда специального назначения «Гром». В ходе проведения досмотра жилища в подвале обнаружили комнату, которая была специально оборудована для выращивания конопли – на потолке висели мощные светильники, которые выполняли роль солнца, а стены обшиты специальным покрытием. В общей сложности полицейские изъяли 56 кустов конопли в цветочных горшках, а также 150 граммов готовой продукции.

За совершение подобных действий хозяину дома грозит 15 лет тюремного заключения. Вопрос о незаконном хранении наркотических средств и выращивании наркосодержащих растений окончательно решится в суде.