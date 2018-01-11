В Димитровграде жена "заказала" мужа киллеру

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34-летняя жительница Димитровграда предстанет перед судом за заказное убийство. Так, в октябре 2014 года она наняла сотрудника пекарня для расправы с мужем. Цена вопроса составила 500 тыс. рублей. Обрез для расправы обвиняемая предоставила убийце.

В пресс-службе СУ Следственного комитета региона сообщают о начале судебных разбирательств в деле 4-годичной давности. По версии правоохранителей из-за неприязненных и вражеских отношений со своим супругом женщина наняла исполнителя для его устранения. Так, сотрудник пекарни получил огнестрельное оружие и 500 тыс. рублей за дело в избавлении от назойливого и надоедливого супруга.

Расправившись с «проблемой», женщина начала жить по-полной. После чего ее вину доказали по сведениям очевидцев и показаниям горе-исполнителя. Известно, что убитому мужчине в октябре 2014 года было 36 лет.

Накануне в Оренбурге ревнивая женщина сожгла дом бывшего сожителя.