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В Сыктывкаре маньяк изнасиловал 27-летнюю девушку прямо на улице

Сегодня, 12:58

Следственный комитет Республики Коми возбудил уголовное дело против 29-летнего жителя Сыктывкара, изнасиловавшего прямо на улице 27-летнюю девушку. У подозреваемого уже есть непогашенная судимость за уголовное преступление.

Изнасилование 27-летней жительницы Сыктывкара произошло в ночь на 9 января. Девушка в одиночестве возвращалась из ночного клуба, заприметив позади себя подозрительного мужчину. Дабы не попасть в неприятную ситуацию, потерпевшая прибавила шагу, однако злоумышленник все же настиг ее, изнасиловав прямо на улице. После инцидента жертва надругательства направилась к правоохранителям, разыскавшим маньяка по «горячим следам».

Подозреваемым оказался ранее судимый 29-летний мужчина. Осенью 2016 года житель Сыктывкара досрочно вышел из тюрьмы. На первом же допросе предполагаемый злоумышленник признал вину в совершенном преступлении. Возбуждено уголовное дело, на момент следственных мероприятий с подозреваемого взята подписка о невыезде.


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