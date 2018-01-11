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В Самаре мужчина избил сожительницу табуретом и шваброй

Сегодня, 12:57

В Самаре мужчина избил свою женщину табуретом и шваброй. Пострадавшую доставили в больницу со множественными различными травмами.

После всей оказанной медицинской помощи женщину стали расспрашивать о том, откуда появились такие ушибы. Сначала 46-летняя пострадавшая заявила, что поскользнулась и упала, однако медики ей не поверили. Соответственно, вызвали сотрудников правоохранительных органов. В ходе следствия удалось установить, что сожитель избил её на улице Чапаевской в их общем жилье. Самарец нанёс ей многочисленные удары тяжёлыми предметами. Позже выяснилось, что ими оказались швабра и табурет, что первое под руку попалось.

Силовики уже арестовали нарушителя. Как оказалось, он уже привлекался к ответственности. Его уже задерживали за торговлю наркотическими веществами. Сейчас его дело передали в суд, который в ближайшее время выберет меру пресечения.


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