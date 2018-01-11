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В Оренбурге ревнивая женщина сожгла дом бывшего сожителя

Сегодня, 12:35

Сотрудники регионального УМВД Оренбургской области предупреждают что месть бывших возлюбленных может быть страшной. Так, ревнивая оренбурженка облила горючей смесью и подожгла дом бывшего сожителя, узнав о его измене.

 Оренбурженка встанет пред судом по делу статьи 167 УК РФ «Умышленные уничтожение или повреждение имущества». Причиной к такому действию стала ревность. Женщина узнала, что ее экс-возлюбленный нашел себе новую пассию, и решилась отомстить. Запасшись горючей смесью, мстительница отправилась к дому мужчины и подожгла имущество, использовав специальную жидкость. После чего скрылась с места события.

«В Оренбурге на улице Епифанцева совершен поджог дома», - информирует региональное УМВД.

После проведенной экспертизы полиция предъявила обвинения ревнивой даме. По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, женщина может получить реальный срок в тюрьме за неразборчивость в любви.


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