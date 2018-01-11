Деревом убило рабочего в Кировской области

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Деревом убило рабочего в Афанасьевском районе (Кировская область). По данному факту возбуждено уголовное дело.

Во время лесозаготовительных работ в Афанасьевском районе (Кировская область) погиб мужчина. Трагедия произошла из-за того, что его придавило упавшим деревом. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о несоблюдении правил техники безопасности на производстве, которые повлекли за собой гибель человека.

Представитель следственного комитета области сообщает, что трагедия произошла еще 29 декабря 2017 года, погибшему мужчине было всего 52 года. Следователи проводят тщательную проверку инцидента и устанавливают виновных в трагедии.

Напомним, что подобные случаи во время выполнения лесозаготовительных работ не являются единичными. Так, в ноябре прошлого года такая трагедия произошла в Сладовском районе области, где рабочие занимались очисткой высоковольтных линий от веток деревьев. В этом случае установлено, что перед тем как приступить к выполнению работ, рабочие не прошли инструктаж по технике безопасности, приступив к выполнению самовольно.