В Башкирии женщина выбросила новорождённого в выгребную туалетную яму

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В Башкортостане женщина выбросила своего новорождённого малыша в выгребную туалетную яму. Инцидент произошёл в Бижбулякском районе.

В сообщении указано, что у женщины начались преждевременные схватки, что спровоцировали рождение малыша. Она не хотела оставить себе новорождённого, и выбросила его в выгребную туалетную яму. Позже её доставили в местное медицинское учреждение. Как оказалось, она не состояла на учёте у врачей. Также неизвестно, кто являлся отцом ребёнка. Когда правоохранители достали новорождённого из ямы, он был уже мёртвым. Сейчас тело малыша отправили на судебную медицинскую экспертизу. Более детальной информации пока что не поступало. Следователям предстоит разобраться в данном инциденте, а также допросить горе-мать.