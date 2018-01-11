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В Биробиджане больничного кассира обвиняют в хищении 2,5 миллионов рублей

Сегодня, 10:47

Больничного кассира в Биробиджане обвиняют в хищении 2,5 миллионов рублей. В ближайшее время дело рассмотрит суд.

В сообщении указано, что в Биробиджане, что в Еврейской автономной области, обвиняют 44-летнюю женщину, которая украла у пациентов около 2,6 миллионов рублей. По версии следствия, незаконную деятельность местная жительница осуществляла в период с 2011 по 2016 года. Она забирала себе чужие средства, которыми пациенты медицинского учреждения оплачивали различные услуги. Сейчас все следственные мероприятия уже завершились. Дело передали в районный суд. Уже в ближайшее время пройдёт заседание, и женщине огласят приговор.

За такое правонарушение, согласно УК РФ, её могут осудить на 10 лет, а также выплатить штраф.


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