В Кузбассе воры вынесли через вентиляцию 23 шубы

Вчера, 21:23

Кузбассовские воры намеревались пронести через вентиляцию торгового центра 23 шубы. Об этом сообщают в ГУ МВД.

К торговому комплексу приехали росгвардейцы. Ворами оказались местные жители в возрасте 24 и 33 лет. Они попали на крышу помещения, через вентиляцию пролезли внутрь павильона. Первоначально злокмышленники украли 18 шуб и спрятали их в заброшенном доме. Вскоре грабители намеревались вынести еще пять шуб, но их задержали охранники. Спустя время, правоохранители выяснили личность третьего сообщника, также принимавшего участие в операции по выносу одежды. Он ожидал их в автомобиле.

Воры задержаны, против них открыто уголовное дело, известно также, что они уже осуждались ранее. За похищение шуб им грозит до пяти лет тюрьмы. Общая стоимость одежды составляет 700 000 рублей, ее изъяли и вернули владельцу.