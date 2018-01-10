Вчера, 21:49

В Кургане дети помогли полиции поймать грабителя. Им оказался 35-летний житель, который уже несколько раз привлекался к ответственности за подобные преступления.

Как стало известно, на улице Космонавтов злоумышленник подбежал к 82-летней пенсионерке и выдернул из рук пакет, где лежали лекарства, ключи от дома и 800 рублей. После этого он скрылся с места преступления. Подозреваемый был задержан относительно быстро, так как его видели дети, гулявшие рядом. Они-то и рассказали, куда бежал злодей.

Пакет с личными вещами бабушки изьяли у грабителя. По факту совершённого преступления возбудили уголовное производство. Вору грозит до четырёх лет тюрьмы.