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В Кургане дети помогли полиции поймать грабителя

Вчера, 21:49

В Кургане дети помогли полиции поймать грабителя. Им оказался 35-летний житель, который уже несколько раз привлекался к ответственности за подобные преступления.

Как стало известно, на улице Космонавтов злоумышленник подбежал к 82-летней пенсионерке и выдернул из рук пакет, где лежали лекарства, ключи от дома и 800 рублей. После этого он скрылся с места преступления. Подозреваемый был задержан относительно быстро, так как его видели дети, гулявшие рядом. Они-то и рассказали, куда бежал злодей.

Пакет с личными вещами бабушки изьяли у грабителя. По факту совершённого преступления возбудили уголовное производство. Вору грозит до четырёх лет тюрьмы.


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