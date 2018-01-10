Житель Москвы выстрелил в ногу товарищу во время ссоры

Вчера, 20:20

В Москве мужчина поссорился с товарищем и выстрелил ему в ногу. Об этом рассказали в местном отделении МВД.

Как сообщили столичные правоохранители, бытовая ссора в одной из квартир завершилась стрельбой. Один мужчина расстрелял ногу другого. В результате потерпевший оказался в клинике, а его товарищ - в полицейском участке. Стражи правопорядка отмечают, что сигнал о стрельбе они получили около пяти часов вечера.

До этого пресса писала, что мужчина, проживающий на территории Приморья, взял ружье и выстрелил из него в девушку. Трагический инцидент возник в деревне Баневурово. Поссорившись с 26-летней женщиной, ее знакомый выстрелил в нее из пневматического ружья. Спустя некоторое время та скончалась в больнице. Убийца задержан правоохранемтельными органами Приморья. По факту злодеяния возбуждено уголовное дело.