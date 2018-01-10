В Севастополе маньяк "Айболит" растлил 23 девочки

Вчера, 19:38

В Севастополе маньяк «Айболит» совершил растление 23 несовершеннолетних детей и будет предан суду. 46-летний мужчина внушал детям, что он простой доктор.

Следователи СК Севастополя окончательно завершили уголовное дело по факту совершения серии сексуальных преступлений педофилом-маньяком по прозвищу «Доктор Айболит». 46-летний извращенец с 2005 года практиковал принудительные сексуальные контакты с малолетними девочками. Его «пациентами» стали девочки в возрасте от 8 до 11 лет. Как было установлено следствием, Айболит предоставлялся детям простым доктором и принуждал к сексуальным контактам с ним в целях «лечения».

На протяжении 13 лет, севастополец беспрепятственно находился на территории Крыма. Следователи арестовали его только после организации кодовой операции «Доктор Айболит». В ходе расследования стало известно о 23 инцидентах растления малолетних. Теперь «Доктор Айболит» предстанет перед судом, наказание ему изберут суровое и справедливое.